В Казани закрыли еще две кальянные

В Казани за два дня временно закрыли две кальянные — «Тайм-аут» и Chulan.

Деятельность обоих заведений приостановлена на 90 суток, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Татарстану.

Кальянные работали в нарушение постановления кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Решение о закрытии принял суд, после чего приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений.

Ранее в Казани приставы опечатали лаундж-бар Chillin.