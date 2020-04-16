Рафис Бурганов попросил депутатов помочь школьникам с компьютерами и гаджетами

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Сегодня глава Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин сообщил, что в республиканский парламент и ко всем депутатам обратился заместитель премьер-министра РТ Рафис Бурганов.

В обращении говорится о том, что в рамках дистанционной системы обучения Министерством образования и науки РТ инициирована благотворительная акция по оказанию помощи детям из малоимущих семей в обеспечении средствами компьютерной техники и гаджетами. Любой житель республики, независимо от должности и специального статуса, может оказать посильную помощь таким детям и принести в школу запасные, неиспользуемые компьютеры и мобильные телефоны.

Якунин попросил депутатов поддержать эту акцию. По его словам, в самые первые дни дистанционной учебы были такие явления: «Даже в сетях [писали], что не хватает техники — у кого-то много детей». Поэтому он попросил своих коллег, если есть возможность, оказать помощь таким семьям.