Роспотребнадзор опроверг открытие парикмахерских в Татарстане
Управление Роспотребнадзора по Татарстану уточнило информацию по поводу открытия парикмахерских в республике.
Данное решение еще предстоит рассмотреть правительству РТ, опираясь на санитарно-эпидемиологическую обстановку, объяснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рекомендовали не возобновлять работу парикмахерским, а дождаться решения кабинета министров республики.
Напомним, вчера замглавы управления ведомства по региону Марина Трофимова заявила, что Роспотребнадзор в Татарстане разрешил парикмахерским работать в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. А бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в ближайшее время кабмин Татарстана опубликует соответствующее постановление.
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