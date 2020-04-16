Роспотребнадзор опроверг открытие парикмахерских в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Татарстану уточнило информацию по поводу открытия парикмахерских в республике.

Данное решение еще предстоит рассмотреть правительству РТ, опираясь на санитарно-эпидемиологическую обстановку, объяснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не возобновлять работу парикмахерским, а дождаться решения кабинета министров республики.

Напомним, вчера замглавы управления ведомства по региону Марина Трофимова заявила, что Роспотребнадзор в Татарстане разрешил парикмахерским работать в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. А бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в ближайшее время кабмин Татарстана опубликует соответствующее постановление.

