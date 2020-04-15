В Татарстане разрешили работать парикмахерским

Роспотребнадзор в Татарстане разрешил парикмахерским работать в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Об этом заявила замглавы управления ведомства по региону Марина Трофимова.

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в ближайшее время кабмин Татарстана опубликует соответствующее постановление.



Парикмахерским нужно будет отслеживать соблюдение гигиены сотрудниками и состояние их здоровья, ежедневно проводить дезинфекцию помещения, обеспечить соблюдение дистанции между сотрудниками в 1,5 метра и проводить прием клиентов только по предварительной записи с десятиминутными перерывами, пишет «Коммерсант». Также владельцы парикмахерских не должны допускать к работе лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Ранее представители сферы услуг в Татарстане в ходе встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросили рассмотреть возможность открытия парикмахерских.