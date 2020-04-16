В Татарстане начала работать вторая частная лаборатория, тестирующая на коронавирус
В среду, 15 апреля, в Татарстане вторая частная лаборатория начала проводить тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.
Отмечается, что за вторник в республике на коронавирусную инфекцию провели 822 исследования. Всего уже проведено 26 624 теста.
«Лаборатории республики обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков заявил, что в скором времени тесты на коронавирусную инфекцию жителей республики будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии РТ.ОбществоМедицина Татарстан
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