В Татарстане начала работать вторая частная лаборатория, тестирующая на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 15 апреля, в Татарстане вторая частная лаборатория начала проводить тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Отмечается, что за вторник в республике на коронавирусную инфекцию провели 822 исследования. Всего уже проведено 26 624 теста.

«Лаборатории республики обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков заявил, что в скором времени тесты на коронавирусную инфекцию жителей республики будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии РТ.