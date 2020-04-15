Результаты тестов на коронавирус будут подтверждаться в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Тесты на коронавирусную инфекцию жителей Татарстана будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии Татарстана. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ранее для подтверждения диагноза тесты отправляли в Новосибирск, Нижний Новгород и Москву. С 14 апреля результаты тестов будут подтверждаться в республике на федеральном уровне.

Ранее Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось о проведенных тестах на коронавирусную инфекцию.

