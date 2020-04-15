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Результаты тестов на коронавирус будут подтверждаться в Татарстане

11:46, 15.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Результаты тестов на коронавирус будут подтверждаться в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Тесты на коронавирусную инфекцию жителей Татарстана будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии Татарстана. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ранее для подтверждения диагноза тесты отправляли в Новосибирск, Нижний Новгород и Москву. С 14 апреля результаты тестов будут подтверждаться в республике на федеральном уровне.

Ранее Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось о проведенных тестах на коронавирусную инфекцию.

Общество Татарстан
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