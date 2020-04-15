Эмиль Гарипов продлил контракт с «Авангардом»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба омской команды. Новое соглашение игрока рассчитано до конца следующего сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гарипов провел 9 матчей, в которых пропустил 16 шайб и одержал 4 победы. Он отразил 92,7% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности — 2,08.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4). Гарипов дважды выходил на замену и ни разу не пропустил, отразив все 12 бросков по своим воротам.

Ранее голкипер заявил, что хотел бы завершить свою карьеру в родном «Ак Барсе».