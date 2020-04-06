Гарипов ведет переговоры о продлении контракта с «Авангардом»
Вратарь Эмиль Гарипов ведет переговоры с «Авангардом» о продлении контракта с омским клубом. Об этом голкипер сообщил в прямом эфире в Инстаграме.
«У меня контракт с «Авангардом» закончился. Большая вероятность, что я останусь, ведутся работы по продлению. Пока что ждем. Хотел бы продолжить там карьеру.
Я очень хочу выиграть Кубок Гагарина именно с «Авангардом». Считаю, что этот клуб заслужил кубок больше всех. Он всегда был в топе, но чемпионом не был. Хочется, чтобы это поскорее случилось», — заявил Гарипов.
Вратарь также подчеркнул, что хотел бы завершить свою карьеру в родном «Ак Барсе».
Напомним, Гарипов является воспитанником казанского хоккея. В середине нынешнего сезона «Ак Барс» расторг с ним контракт, после чего он перешел в «Авангард».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гарипов провел 9 матчей, в которых пропустил 16 шайб и одержал 4 победы. Он отразил 92,7% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности — 2,08.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4). Гарипов дважды выходил на замену и ни разу не пропустил, отразив все 12 бросков по своим воротам.СпортХоккей
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