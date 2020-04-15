ВОЗ: Россия находится в фазе роста эпидемии COVID-19

Россия сейчас находится в фазе роста количества заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев инфицирования продолжится, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста, к сожалению…» — заявила она в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее представитель ВОЗ предупреждала о том, что пик эпидемии в России пройдет быстрее, если удастся остановить передачу вируса от человека к человеку, пишет RT.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие числятся в 65 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.



Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человека, отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

