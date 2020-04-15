В России остается только один регион, где нет случаев коронавируса

Республика Алтай остается единственным регионом в России, где не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие числятся в 65 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

В Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет. 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.