Голикова: за вчерашний день количество заболевших в России выросло на 16,6%

За вчерашний день количество заболевших в России выросло на 16,6%, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человека, отметила она.

Два региона-лидера по заболеваемости — Москва и Московская область. Затем идет Коми (24,6 человека на 100 тысяч), Мурманская область и Санкт-Петербург. Остальные регионы отстают от среднероссийского показателя, заметила она.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что Россия пройдет пик эпидемии коронавируса быстрее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции.

