ВОЗ представила список потенциальных вакцин от COVID-19

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас в мире разрабатывается не менее 70 потенциальных вакцин против коронавируса, при этом три из них уже проходят клинические испытания.

Так, ближе всех к завершению находится вакцина, которую разрабатывали в CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинском институте биотехнологии. Она одобрена для тестирования на людях, и теперь наступил второй этап ее клинической проверки.

Также известны разработки двух американских компаний — Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc. Обе из них пропустили этап тестирования вакцины на животных и сразу перешли к испытаниям на людях.

Кроме того, потенциальные вакцины, находящиеся на доклинических стадиях, уже есть у таких известных производителей, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.

ВОЗ назвала данные меры беспрецедентными, поскольку изготовление вакцины — это сложный и длительный процесс, требующий многомиллиардных вложений.

Обычно для выпуска новых вакцин требуется 10—15 лет, но в связи с пандемией коронавируса нового типа, лекарства от которого пока еще нет, этот процесс планируют сократить до года-полутора, передает «РИА Новости».

Исследователи также обращают внимание на то, что нет никакой гарантии того, что вакцина будет создана, как это показала история борьбы с ВИЧ. Специалисты работают в самых разных направлениях, не зная точно, какое из них сработает.

Помимо этого, эксперты обеспокоены тем, что пропуск многих обязательных этапов тестирования потенциальных вакцин повышает риск их последующего применения. Одним из таких рисков они называют эффект «иммунного усиления» — когда вакцина приводит не к возникновению иммунитета, а, наоборот, ослабляет ответную реакцию организма на вирус.