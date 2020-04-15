Яхина заявила, что была готова к критике сериала «Зулейха открывает глаза»

Казанская писательница Гузель Яхина заявила, что была готова к неоднозначной критике сериала, снятого по ее роману «Зулейха открывает глаза».



«Конечно, я была [к этому] готова, тем более что и книга тоже вызвала очень неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане. Поэтому было ожидаемо, что реакция на фильм тоже будет очень разной», — цитирует ее «ФАН».

При этом Яхина отметила, что не будет реагировать на критику сериала.

Ранее глава отдела научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров, который был консультантом съемочной группы сериала, раскритиковал исторические неточности, а татарская писательница Фаузия Байрамова назвала экранизацию унижением всей нации.