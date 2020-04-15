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Яхина заявила, что была готова к критике сериала «Зулейха открывает глаза»

13:49, 15.04.2020 6
Яхина заявила, что была готова к критике сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: realnoevremya.ru

Казанская писательница Гузель Яхина заявила, что была готова к неоднозначной критике сериала, снятого по ее роману «Зулейха открывает глаза».

«Конечно, я была [к этому] готова, тем более что и книга тоже вызвала очень неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане. Поэтому было ожидаемо, что реакция на фильм тоже будет очень разной», — цитирует ее «ФАН».

При этом Яхина отметила, что не будет реагировать на критику сериала.

Ранее глава отдела научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров, который был консультантом съемочной группы сериала, раскритиковал исторические неточности, а татарская писательница Фаузия Байрамова назвала экранизацию унижением всей нации.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:56
    уже после критики ее романа была готова
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  • Анонимно 14:10
    /При этом Яхина отметила, что не будет реагировать на критику сериала/
    Зачем такое писательство без реакций?
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  • Анонимно 14:46
    А Хабаров, когда себя увидит на экране, переобуется в полёте?
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  • Анонимно 16:39
    мин карамадым, чонки вакыты булмады, аннары ютубта карыйм
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  • Анонимно 17:10
    Если бы фильм делал талантливый режиссер татарин, возможно, фильм получился бы более реалистичным и интересным.
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  • Анонимно 17:44
    Татарские женщины бывают очень очень разные. Есть неприятные , как свекровь Зулейхи. А есть такие как Зулейха. Я в жизни однажды видел такую кроткую, сильную, любящую татарку в Кукморском районе. Ее прелесть непередаваема. Она светилась любовью к мужу, была ему опорой во всем, очень проворная, при этом была скромной и держалась незаметно, но вся светилась от любви и внутреннего счастья.
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