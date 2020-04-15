Эксперт рассказал, когда коронавирус в России может сойти на нет

Эпидемия COVID-19 в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

«Если исходить из опыта, который накоплен, то надо думать, что это июнь месяц, середина июня, когда это должно сойти на нет», — передает «РИА Новости» его слова.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков рассказал об исследовании специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которому коронавирус может передаваться от одного человека другому на расстоянии 4 метров.

