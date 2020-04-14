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Минздрав: коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

18:29, 14.04.2020
Минздрав: коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Фото: pixabay.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об исследовании специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которому коронавирус может передаваться от одного человека до другого на расстоянии 4 метров.

По мнению ученых, коронавирус распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней. Быстрее всего распространение вируса происходит в отделениях интенсивной терапии.

Ранее ученые заявили, что человек не может заразиться коронавирусом через домашних животных.

ОбществоМедицина
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