Минздрав: коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об исследовании специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которому коронавирус может передаваться от одного человека до другого на расстоянии 4 метров.



По мнению ученых, коронавирус распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней. Быстрее всего распространение вируса происходит в отделениях интенсивной терапии.

Ранее ученые заявили, что человек не может заразиться коронавирусом через домашних животных.