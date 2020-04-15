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В Казани высаживают 1 075 новых деревьев

08:20, 15.04.2020
В Казани высаживают 1 075 новых деревьев
Фото: KZN.RU

В Казани на сегодня высадили 820 лип и 24 тополя на проспекте Камалеева. Всего вдоль проспекта — от улицы Патриса Лумумбы до трамвайных путей по проспекту Победы — планируется посадить 1 075 деревьев.

«Зеленая реконструкция» охватывает 22 улицы города, рабочие уже высадили 5 814 молодых высокодекоративных саженцев. Вдоль дорог высаживают клены, липы, вязы, ели, декоративные яблони, рябины, березы, передает пресс-служба исполкома РТ.

Следующими улицами, где рабочие будут высаживать молодые саженцы, станут улицы Баумана и Дзержинского.

Ранее власти Казани объяснили вырубку лип на улицах Карла Маркса и Большой Красной.

Общество Татарстан
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