Власти Казани объяснили вырубку деревьев в центре города

Фото: realnoevremya.ru Екатерина Аблаева

Власти Казани объяснили вырубку лип на улицах Карла Маркса и Большой Красной.

На это сегодня обратили внимание казанцы. Корреспонденту «Реального времени» удалось застать работы по уничтожению деревьев. Рабочие сообщили нашему изданию, что они спиливают старые деревья, вместо них будут посажены новые.

Как сообщил замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Рамиль Сафин, в этом году выделили 280 млн рублей по поручению президента и мэра на программу реконструкции — посадку и пересадку декоративных культур в центре Казани. По пешеходным, автомобильным и туристическим маршрутам выбирались 22 улицы.

«Ведутся работы по сносу аварийных деревьев и запланированы по посадке и пересадке в данный момент на улицах Большая Красная, К. Маркса, Дзержинского, Баумана, проспекте Победы, Оренбургском тракте. Кроме этого, мы опираемся не только на эту программу, ежегодно производим компенсационную посадку 4—5 тыс. деревьев в нашем районе», — уточнил он.

По словам управляющей МУП Трест «Горводзеленхоз» Розы Заббаровой, всего будет высажено 8 324 дерева. Она привела в пример улицу Кремлевскую, где 2 года тому назад была проведена пересадка аварийных деревьев. Так, были высажены устойчивые к городской среде декоративные сорта лип.

«Пересаживать деревья решили, чтобы они не выбивались из общей картины. Переселяют их на те улицы, куда указывает администрация района. Среди новых деревьев — сорта липы, в основном пирамидальной, тополя, вяза, клена. Привозим их частично из нашего питомника и частично из других российских и европейских питомников», — отметила Заббарова в разговоре с нашим корреспондентом.

Заместитель председателя комитета внешнего благоустройства Казани Эдуард Вафин сообщил, что улицы для высадки растений выбираются по поручению горожан.

«Высаживать будем крупномерные деревья тех пород, которые показали наибольшую приживаемость и наилучшую сопротивляемость воздействию городской среды, имеют наилучший экологический эффект. Администрация контролирует работу. 2,5 тыс. деревьев пересадят, 1,5 тыс. — аварийных деревьев, которые представляют опасность, уберут», — отметил Вафин.

