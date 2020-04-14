Полицейские Челнов задержали жителя Елабуги с несколькими поддельными справками

На въезде в Набережные Челны полицейские остановили жителя Елабуги. Обнаружилось, что он везет с собой несколько поддельных справок, позволявших передвигаться по городу в условиях самоизоляции.

При проверке задержанный представил справку от работодателя, сообщает пресс-служба МВД. Выяснилось, что она оформлена от лица предпринимателя, который прекратил свою деятельность 3 года назад.

Полицейские нашли у нарушителя три справки от работодателя и пять справок от грузоотправителя с признаками подделки, а также печать индивидуального предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Ранее «Реальное время» писало, как власти Татарстана контролируют соблюдение режима самоизоляции в республике. По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за 2 недели с введения режима самоизоляции в республике сотрудники полиции проверили свыше 743,3 тыс. граждан и более 685,3 тыс. транспортных средств.



