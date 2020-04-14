«Известия»: 27% работодателей планируют снижать зарплату

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Более четверти (27%) работодателей заявили, что планируют снижать заработные платы работникам в ближайшие месяцы. Еще 37% признались, что будут сокращать число сотрудников. Об этом говорят данные исследования «Настроения работодателей» платформы HeadHunter.

Как пишут «Известия», уровень заработных плат уменьшится в течение полугода. При этом 30% фирм говорят о намерении сохранить уровень зарплат сотрудников. И лишь 5% собираются увеличить размер жалования.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП) Сергей Катырин не исключил, что ситуация с безработицей стабилизируется к маю 2020 года, если бизнес сможет возместить финансовые потери.

Ранее сообщалось, что центры занятости населения Татарстана начнут проводить групповые онлайн-консультации для граждан, ищущих работу.

