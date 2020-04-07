Минтруд: работающие до 30 апреля получат обычную зарплату, а не повышенную
В Министерстве труда России разъяснили начисление зарплаты с 4 по 30 апреля.
Так, оплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает. При этом россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную. Это связано с тем, что эти дни не считаются выходными или праздниками, пишет «РИА Новости».
Ранее в России продлили выходные до 30 апреля включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам. При этом зарплата сохраняется.Общество
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