«Конкурсник» мусинской «Новой нефтехимии» потребовал от руководства 7 млрд

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Новая нефтехимия» потребовал от бывших руководителей компании 7 млрд рублей. Он направил в Арбитраж два заявления о привлечении к ответственности Айрата Тумакаева, Рамиля Сафина и Сергея Тайгина.

В первом заявлении управляющий требует взыскать с Тумакаева убытки компании, которые оцениваются в 3 млрд рублей.

Кроме того, «конкурсник» рассчитывает привлечь бывших руководителей к субсидиарной ответственности. В рамках этого заявления он потребовал от Тумакаева еще более 1,9 млрд. Также Рамиль Сафин должен заплатить 1,8 млрд. Тайгин же, по мнению конкурсного управляющего, должен компании 265,5 млн рублей.

Сафин занял пост гендиректора «Новой нефтехимии» в мае 2016 года. Уже 9 февраля 2017 года его сменил Айрат Тумакаев.

Напомним, что на балансе компании находится имущество, оцененное в 9 млрд рублей. В большинстве своем это права требования к различным компаниям. Среди них «Татфондбанк», «Татагропромбанк», «ТФБ Финанс».