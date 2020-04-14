«Конкурсник» мусинской «Новой нефтехимии» потребовал от руководства 7 млрд
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Новая нефтехимия» потребовал от бывших руководителей компании 7 млрд рублей. Он направил в Арбитраж два заявления о привлечении к ответственности Айрата Тумакаева, Рамиля Сафина и Сергея Тайгина.
В первом заявлении управляющий требует взыскать с Тумакаева убытки компании, которые оцениваются в 3 млрд рублей.
Кроме того, «конкурсник» рассчитывает привлечь бывших руководителей к субсидиарной ответственности. В рамках этого заявления он потребовал от Тумакаева еще более 1,9 млрд. Также Рамиль Сафин должен заплатить 1,8 млрд. Тайгин же, по мнению конкурсного управляющего, должен компании 265,5 млн рублей.
Сафин занял пост гендиректора «Новой нефтехимии» в мае 2016 года. Уже 9 февраля 2017 года его сменил Айрат Тумакаев.
Напомним, что на балансе компании находится имущество, оцененное в 9 млрд рублей. В большинстве своем это права требования к различным компаниям. Среди них «Татфондбанк», «Татагропромбанк», «ТФБ Финанс».
Справка
«Новая нефтехимия» входила в бизнес-империю Роберта Мусина. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 72,07% компании принадлежало кипрскому офшору «Панмир Сервисез Лимитед» (из материалов ЦБ следует, что компания принадлежала мусинскому ООО «АИДА-Р»), доля в 17,93% была записана на ООО «Траверз компани» (ее владельцем числился бывший директор ООО «Новая электроника» Вадим Соловьев), ООО «Газовик» («дочка» Татфондбанка) владело 9,9% и 0,1% принадлежало все той же компании «АИДА-Р».
комментарии
А где "Старая нефтехимия"?
И чем новая "нефтехимия" отличается от старой?
Законы химии и физики вроде не меняли?