Ученые заявили, что человек не может заразиться коронавирусом через домашних животных

Международная группа ученых по итогам проведения экспресс-исследования исключили вероятность заражения человека коронавирусом через домашних животных.

По мнению специалистов, на данный момент есть основание предполагать сугубо человеческую природу нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science.

«Это человеческая болезнь. Животные тут ни при чем, это проблемы передачи вируса от человека к человеку», — убеждена Жаннет O'Куин, профессор профилактической ветеринарии Университета штата Огайо.



При этом ученые не исключили, что в будущем передача нового коронавируса от домашних кошек и собак возможна.

Ранее глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский заявил, что кошки часто становятся переносчиками коронавирусов. При этом он призвал ничего не делать с животными.