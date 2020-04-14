Рустам Минниханов и бизнес-омбудсмен РФ встретились с предпринимателями Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с предпринимателями республики.

В ходе встречи представители бизнеса поинтересовались возможностью предоставить места для мобильной торговли. Рустам Минниханов отметил, что для этих целей можно задействовать Агропромпарк. Однако следует предусмотреть соблюдение всех санитарно — эпидемиологических требований для того, чтобы это было безопасно и для тех, кто будет реализовывать продукцию, и для тех, кто покупает.

Так же на связь вышли предприниматели, занимающиеся продажей посадочного материала. Глава республики поблагодарил их, что они дают возможность татарстанцам закупить семена и саженцы и проводить время самоизоляции на дачных участках с пользой.

В ходе встречи Минниханов обратился к бизнес-омбудсмену РФ с просьбой поддержать наиболее пострадавшие отрасли выделением субсидий на временную занятость. По мнению президента Татарстана, это позволит сохранить большую часть работников.