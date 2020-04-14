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Рустам Минниханов и бизнес-омбудсмен РФ встретились с предпринимателями Татарстана

11:42, 14.04.2020 1
Рустам Минниханов и бизнес-омбудсмен РФ встретились с предпринимателями Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с предпринимателями республики.

В ходе встречи представители бизнеса поинтересовались возможностью предоставить места для мобильной торговли. Рустам Минниханов отметил, что для этих целей можно задействовать Агропромпарк. Однако следует предусмотреть соблюдение всех санитарно — эпидемиологических требований для того, чтобы это было безопасно и для тех, кто будет реализовывать продукцию, и для тех, кто покупает.

Так же на связь вышли предприниматели, занимающиеся продажей посадочного материала. Глава республики поблагодарил их, что они дают возможность татарстанцам закупить семена и саженцы и проводить время самоизоляции на дачных участках с пользой.

В ходе встречи Минниханов обратился к бизнес-омбудсмену РФ с просьбой поддержать наиболее пострадавшие отрасли выделением субсидий на временную занятость. По мнению президента Татарстана, это позволит сохранить большую часть работников.

ЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:50
    Жителям первого подъезда г.Казани ул.Достоевского д.66/17 нужны противогазы.Макаровская автомойка( пирамида Рост) находится непосредственно под квартирами жителей.Токсичные пары, газы проникают в квартиры , в подъезд - приходится покидать квартиры.Ночью автосервисы выбрасывают токсичные газы под окна жителей.Бизнес и фашизм в одном лице.
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