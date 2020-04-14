В Татарстане рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
Сегодня в Татарстане подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции.
Пять человек госпитализировали, 18 лечатся дома. Восемь случаев заражения являются привозными, 15 — контактными.
Возраст пациентов:
До 18 лет — 2
От 18 до 30 — 4
От 30 до 50 — 10
От 50 до 60 — 3
От 60 до 70 — 3
От 70 до 80 — 1
В Казани выявлено 13 случаев, в Набережных Челнах — 4, на Высокой горе зафиксировано 5 случаев и еще один новый случай зарегистрирован в Пестрецах.ОбществоМедицина Татарстан
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