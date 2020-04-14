Пациенты «коронавирусной» башкирской РКБ рассказали о ситуации внутри больницы

Пациент закрытой на карантин РКБ в Уфе Алик Рахматулин рассказал «Реальному времени» о ситуации в больнице, где медики и пациенты вынужденно закрыты. По словам мужчины, медперсонал стойко переносит трудности и помогает больным, однако есть вопросы к управленцам.



— Мы ( с супругой, — прим. ред.) сдавали тест на коронавирус. Сначала всем сказали, что результаты отрицательные. Потом вдруг пришло сообщение, что есть и «сомнительные». По-моему, «кипиш» начался после того, как Путин объявил о доплатах врачам, лечащих больных коронавирусом. До этого мне сделали рентгенограмму, компьютерную томограмму (КТ) — результаты «чистые». Но конкретно по тесту ничего — держат в неведении. Сделают ли новый тест — не знаю. Лучше бы сделали, — рассказывает «Реальному времени» Рахматулин.

Точной информации, когда их выпустят, никто не дает. Но Рахматулин отказывается переводиться в другие инфекционные больницы города, как это делали с другими пациентами. В РКБ хотя бы имеются минимальные условия для реабилитационных мероприятий инвалида и его «сиделки». В «инфекционке» вряд ли будет соответствующая кровать; не факт, что там за ним будет должный уход и позволят жене находиться рядом. Кроме того, Рахматулины опасаются, что в учреждении, куда свозят COVID-положительных и «сомнительных», человеку предпенсионного возраста легче «подцепить» коронавирус или иную инфекцию.

— Когда ввели в больнице карантин, прием все равно продолжался, — недоумевает Лилия. — Палаты, рассчитанные на четыре места, уплотнялись, в них жили по пять человек. Сейчас часть пациентов перевели, стало посвободнее (в отделении остались 40—50 человек). Так, нашего соседа перевели в восьмую инфекционную в Черниковке. Хотя у него клинической картины не было.

Что касается «обеспеченности всем необходимым», здесь тоже не все так радужно.

— Питьевой водой начали более-менее стабильно обеспечивать лишь два дня назад, — продолжает супруга Алика Рахматулина. — Передачи с «воли» запретили с прошлой недели. А у людей заканчиваются туалетная бумага, мыло, шампуни, прокладки, салфетки. С препаратами, пластырями тоже проблемы.

К слову, врачи и медсестры, видя в каком положении оказались их пациенты, делятся с ними в том числе и средствами гигиены.

— Персонал отделения — лечащие врачи и медсестры — молодцы. Они действительно стараются и помогают. Они такие же заложники, как мы. Несмотря на те тяготы, в какие они попали, продолжают добросовестно вести лечебный процесс, за что мы им благодарны. А вот к менеджменту РКБ — одни вопросы, — резюмирует Алик Рахматулин.

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