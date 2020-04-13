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Источник: храмы Татарстана закроют для прихожан, прибывших из Москвы и Питера направят на самоизоляцию

18:20, 13.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

В ближайшее время кабинет министров Татарстана выпустит постановление, согласно которому все религиозные храмы на территории республики будут закрыты для прихожан на период действия особого санитарно-эпидемиологического режима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников. Доступ в религиозные храмы будет открыт только для их служителей.

Также, по данным наших источников, правительство республики готовит к внедрению новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, планируется направлять на самоизоляцию всех, кто прибудет в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга, где складывается наиболее сложная ситуация.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону. В ходе совещания с руководителями надзорных органов он потребовал отчета по территориям с повышенными рисками (в особенности по Москве и крупным городам). «Чтобы и дальше действовать на упреждение, нужен профессиональный прогноз, в том числе и на период ближайших трех-семи-десяти дней», — отметил он.

Путин потребовал докладывать ему об этом ежесуточно. Также он отметил, что необходим прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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