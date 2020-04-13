Суд вынес приговор за сбыт более 2 кг наркотиков в Татарстане и Подмосковье

Альметьевский городской суд приговорил троих мужчин на срок от 9 лет 6 месяцев до 11 лет колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств.

Установлено, что в 2017—2018 годах участники организованной преступной группы через интернет сбывали крупные партии наркотиков на территории Московской области и Татарстана. Из незаконного оборота изъяли более 2 кг синтетических наркотических средств.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ранее в Казани задержали гражданина Узбекистана за продажу марихуаны в магазине фастфудной продукции.