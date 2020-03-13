В Казани задержали гражданина Узбекистана за продажу марихуаны в магазине фастфудной продукции

В Казани сотрудники МВД по РТ и Росгвардии задержали гражданина Узбекистана за продажу наркотического средства «каннабис» (марихуана) массой 1,6 грамма в магазине фастфудной продукции.

Такжепри осмотре места происшествия, в черной сумке были обнаружены и изъяты еще семь спичечных коробков с марихуаной общей массой 14,02 грамма, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Выяснилось, что задержанный и раньше занимался продаже наркотиков — двумя неделями он сбыл 30-летнему гражданину Узбекистана коробок с марихуаной массой 2,16 грамма.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее в Казани задержали наркокурьера с марихуаной в нижнем белье.