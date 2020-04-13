«Утилизировал» в свой гараж: в Татарстане главу поселения заподозрили в присвоении авто
Следком по РТ добавил новый эпизод в дело 53-летнего главы исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района Рашита Мусина. Его заподозрили в присвоении «Мицубиси Паджеро».
По версии следствия, в октябре 2019 года чиновник вынес постановление о списании с баланса сельского поселения этой служебной иномарки и лично утвердил акт о списании. А затем снял авто с учета, представив в ОГИБДД ложное свидетельство об утилизации. Ущерб от его действий предварительно оценен в 140 тысяч рублей.
Преступление было выявлено в ходе действий сотрудников СК и экономической полиции МВД республики.
Причастность глава признал частично, ранее в отношении него были возбуждены дела о незаконной раздаче муниципальных квартир.ПроисшествияБизнесТранспортАвтоОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым