«Утилизировал» в свой гараж: в Татарстане главу поселения заподозрили в присвоении авто

Следком по РТ добавил новый эпизод в дело 53-летнего главы исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района Рашита Мусина. Его заподозрили в присвоении «Мицубиси Паджеро».



По версии следствия, в октябре 2019 года чиновник вынес постановление о списании с баланса сельского поселения этой служебной иномарки и лично утвердил акт о списании. А затем снял авто с учета, представив в ОГИБДД ложное свидетельство об утилизации. Ущерб от его действий предварительно оценен в 140 тысяч рублей.

Преступление было выявлено в ходе действий сотрудников СК и экономической полиции МВД республики.

Причастность глава признал частично, ранее в отношении него были возбуждены дела о незаконной раздаче муниципальных квартир.