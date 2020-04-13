КНИТУ-КАИ передаст планшеты школам Татарстана

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

КНИТУ-КАИ передаст 20 планшетных компьютеров школам, ученики которых не имеют гаджетов для дистанционных занятий.

На планшетах установлены все необходимые программы. Также гаджет может подключаться к интернету как через Wi-Fi, так и через мобильные сети.

Университет таким образом откликнулся на призыв Министерства образования и науки РТ, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее сообщалось, что в КНИТУ-КАИ учебный процесс временно будет осуществляться в дистанционном режиме в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

