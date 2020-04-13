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КНИТУ-КАИ передаст планшеты школам Татарстана

16:56, 13.04.2020 1
КНИТУ-КАИ передаст планшеты школам Татарстана
Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

КНИТУ-КАИ передаст 20 планшетных компьютеров школам, ученики которых не имеют гаджетов для дистанционных занятий.

На планшетах установлены все необходимые программы. Также гаджет может подключаться к интернету как через Wi-Fi, так и через мобильные сети.

Университет таким образом откликнулся на призыв Министерства образования и науки РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в КНИТУ-КАИ учебный процесс временно будет осуществляться в дистанционном режиме в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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  • Анонимно 13 апр
    Все вузы - КФУ, КГАСУ, аграрный и др. уже давно передали!
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