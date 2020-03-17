КНИТУ-КАИ объявил о временном переходе на дистанционный режим обучения

В КНИТУ-КАИ учебный процесс временно будет осуществляться в дистанционном режиме в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

В таком режиме вуз будет работать с сегодняшнего дня, 17 марта, до 5 апреля.

Также в университете на этот период отменяются все массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные.

Обучение проходит в соответствии с действующим расписанием, сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса.



Напомним, КНИТУ-КХТИ перевел студентов на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом, КФУ пока рассматривает эту возможность.