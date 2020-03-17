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КНИТУ-КАИ объявил о временном переходе на дистанционный режим обучения

10:58, 17.03.2020
КНИТУ-КАИ объявил о временном переходе на дистанционный режим обучения
Фото: realnoevremya.ru

В КНИТУ-КАИ учебный процесс временно будет осуществляться в дистанционном режиме в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

В таком режиме вуз будет работать с сегодняшнего дня, 17 марта, до 5 апреля.

Также в университете на этот период отменяются все массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные.

Обучение проходит в соответствии с действующим расписанием, сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса.

Напомним, КНИТУ-КХТИ перевел студентов на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом, КФУ пока рассматривает эту возможность.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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