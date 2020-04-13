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«Яндекс» начал отслеживать, как самоизолируются Бугульма, Елабуга и Лениногорск

12:42, 13.04.2020
«Яндекс» начал отслеживать, как самоизолируются Бугульма, Елабуга и Лениногорск
Фото: realnoevremya.ru

«Яндекс» подключил к системе мониторинга самоизоляции города с населением более 50 тысяч человек. К сервису подключены такие города, как Бугульма, Елабуга и Лениногорск.

Кроме российских городов на карте самоизоляции появились некоторые города СНГ.

Как отмечает пресс-служба «Яндекса», по сравнению с другими городами-миллионерами в Казани средний уровень самоизоляции. Столица РТ делит шестое место с Ростовом-на-Дону.

Ранее сообщалось, что индекс самоизоляции в Казани впервые опустился до 2,7 балла.

Общество Татарстан
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