«Яндекс» начал отслеживать, как самоизолируются Бугульма, Елабуга и Лениногорск

«Яндекс» подключил к системе мониторинга самоизоляции города с населением более 50 тысяч человек. К сервису подключены такие города, как Бугульма, Елабуга и Лениногорск.

Кроме российских городов на карте самоизоляции появились некоторые города СНГ.

Как отмечает пресс-служба «Яндекса», по сравнению с другими городами-миллионерами в Казани средний уровень самоизоляции. Столица РТ делит шестое место с Ростовом-на-Дону.

Ранее сообщалось, что индекс самоизоляции в Казани впервые опустился до 2,7 балла.

