Индекс самоизоляции в Казани впервые опустился до 2,7 балла

Фото: Ринат Назметдинов

Днем в понедельник, 13 апреля, индекс самоизоляции в Казани составил 2,7 балла (на 12.00). По классификации «Яндекса» этот показатель означает, что в городе «на улице много людей».

Ненамного выше показатели в Зеленодольске (2,9), Чистополе (2,8) и Нижнекамске (2,8). В Набережных Челнах показатель составляет всего 2,4 балла. Пожалуй, большую сознательность проявляет лишь Елабуга с показателем 3,1.

Ране Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов всеми уполномоченными на это службами.

