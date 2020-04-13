Блокирующая «Сахалина» Коновалова перешла в «Динамо-Казань»

Центральная блокирующая «Сахалина» Таисия Коновалова следующий волейбольный сезон начнет в «Динамо-Казань». Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

24-летняя волейболистка подписала однолетний контракт с клубом из Казани.

Ранее Коновалова выступала в Суперлиге за челябинский «Динамо-Метар» и «Сахалин». В прошлом сезоне она стала второй по результативности в сахалинской команде.

Ожидается, что Коновалова усилит конкуренцию на позиции блокирующей для Ирины Королевой и Марины Марюхнич.

Напомним, ранее казанское «Динамо» продлило контракты с Бирюковой и Евгенией Старцевой.