Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань»
Доигровщица Ольга Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт казанского клуба.
Новое соглашение волейболистки с командой рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Бирюкова начинала свою профессиональную карьеру в казанском «Динамо». После этого она выступала на позиции доигровщицы за «Воронеж», «Заречье-Одинцово», а также играла в Турции и Казахстане. В Казань она вернулась в начале нынешнего сезона.
Напомним, в начале марта 2020 года Бирюкова устроила одиночный пикет в центре Казани, выйдя на улицу Баумана с шуточными табличками.СпортВолейбол Татарстан
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