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Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань»

12:32, 02.04.2020
Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань»
Фото: dinamo-kazan.com

Доигровщица Ольга Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт казанского клуба.

Новое соглашение волейболистки с командой рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Бирюкова начинала свою профессиональную карьеру в казанском «Динамо». После этого она выступала на позиции доигровщицы за «Воронеж», «Заречье-Одинцово», а также играла в Турции и Казахстане. В Казань она вернулась в начале нынешнего сезона.

Напомним, в начале марта 2020 года Бирюкова устроила одиночный пикет в центре Казани, выйдя на улицу Баумана с шуточными табличками.

СпортВолейбол Татарстан
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