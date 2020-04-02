Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань»

Доигровщица Ольга Бирюкова продлила контракт с «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт казанского клуба.

Новое соглашение волейболистки с командой рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Бирюкова начинала свою профессиональную карьеру в казанском «Динамо». После этого она выступала на позиции доигровщицы за «Воронеж», «Заречье-Одинцово», а также играла в Турции и Казахстане. В Казань она вернулась в начале нынешнего сезона.

Напомним, в начале марта 2020 года Бирюкова устроила одиночный пикет в центре Казани, выйдя на улицу Баумана с шуточными табличками.