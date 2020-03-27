Старцева продлила контракт с казанским «Динамо»

Капитан и связующая «Динамо-Казань» Евгения Старцева продлила контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с волейболисткой рассчитано до конца сезона-2021/22.

Старцева выступает за «Динамо-Казань» с 2012 года. Вместе с клубом она завоевала три золота и два серебра чемпионата России, четыре Кубка России, три титула на международной арене — в Клубном чемпионате мира (2014), в Лиге чемпионов (2014) и Кубке ЕКВ (2017).

В составе «Динамо-Казань» Старцева трижды признавалась лучшей связующей «Финала четырех» Кубка России (2012, 2013, 2017), а в нынешнем розыгрыше стала MVP финала.

Напомним, казанские волейболистки заняли первое место по итогам регулярного чемпионата России в нынешнем сезоне. В первом полуфинальном матче плей-офф «Динамо-Казань» одолело в трех сетах московских одноклубниц.

Ранее стало известно о приостановке чемпионатов России по волейболу на неопределенный срок и запрете на проведение тренировок до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.