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«Я думаю меня уже уволили». «Барыс» пошутил над Цулыгиным

19:05, 12.04.2020
«Я думаю меня уже уволили». «Барыс» пошутил над Цулыгиным
Фото: ak-bars.ru

Казахстанский «Барыс» в своих социальных сетях опубликовал шуточный текст переговоров с главным тренером «Салавата Юлаева» Николаем Цулыгиным.

В переписке уфимский тренер якобы признается, что «его скорее всего уволят» и он ищет новое место работы. «Барыс» посоветовал Цулыгину обратиться к руководству казахстанского клуба через своего агента.

В конце своего поста пресс-служба казахстанцев отметили, что это всего лишь шутка и она не имеет отношения к реальной ситуации.

Напомним, контракт Цулыгина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. Руководство клуба пока не предлагало специалисту новое соглашение, несмотря на успешное выступление команды в плей-офф Кубка Гагарина.

СпортХоккей Башкортостан
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