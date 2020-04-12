«Я думаю меня уже уволили». «Барыс» пошутил над Цулыгиным

Казахстанский «Барыс» в своих социальных сетях опубликовал шуточный текст переговоров с главным тренером «Салавата Юлаева» Николаем Цулыгиным.

В переписке уфимский тренер якобы признается, что «его скорее всего уволят» и он ищет новое место работы. «Барыс» посоветовал Цулыгину обратиться к руководству казахстанского клуба через своего агента.

В конце своего поста пресс-служба казахстанцев отметили, что это всего лишь шутка и она не имеет отношения к реальной ситуации.

Напомним, контракт Цулыгина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. Руководство клуба пока не предлагало специалисту новое соглашение, несмотря на успешное выступление команды в плей-офф Кубка Гагарина.