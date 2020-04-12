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Каждый день системой пропусков в Татарстане пользуются свыше 800 тысяч человек

18:36, 12.04.2020 1
Каждый день системой пропусков в Татарстане пользуются свыше 800 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин посетили контакт-центр горячей линии цифрового пропуска.

В ходе осмотра Хайруллин заявил, что ежедневно системой пропусков пользуются свыше 800 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Мы видим, что определенная часть граждан злоупотребляют возможностью выходить из дома по SMS-пропускам. В частности, порядка 200 человек каждый день в качестве причины для выхода указывают смену паспорта. Больше 6 000 тысяч граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю», — сообщил глава Минцифры РТ.

Ранее в Татарстане сократили использование некоторых SMS-пропусков.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Каждый пятый житель РТ, включая младенцев, детей всех возрастов, студентов вузов и колледжей, людей преклонного возраста? При этом работающим гражданам, у которых есть справка от работодателя, смс- разрешение не требуется. Очень неправдоподобно про 800 тыс.человек.
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