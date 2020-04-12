Каждый день системой пропусков в Татарстане пользуются свыше 800 тысяч человек

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин посетили контакт-центр горячей линии цифрового пропуска.

В ходе осмотра Хайруллин заявил, что ежедневно системой пропусков пользуются свыше 800 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Мы видим, что определенная часть граждан злоупотребляют возможностью выходить из дома по SMS-пропускам. В частности, порядка 200 человек каждый день в качестве причины для выхода указывают смену паспорта. Больше 6 000 тысяч граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю», — сообщил глава Минцифры РТ.

Ранее в Татарстане сократили использование некоторых SMS-пропусков.