В Татарстане сократили использование некоторых СМС-пропусков

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Оперативный штаб изменил систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Так, воспользоваться пропуском для выхода из дома на похороны или посещения МФЦ теперь можно только раз в неделю, на судебные заседания — раз в месяц. Кроме того будут сокращены поездки на дачу до двух в неделю.

«Ситуация эпидемиологическая напряженная, не надо ее упрощать, эти неудобства являются временными. Я хочу, чтобы граждане пользовались той системой, которая имеется, только по тем обстоятельствам, которые действительно необходимы», — сказал Хайруллин.

Ранее Хайруллин сообщил, что в понедельник появится новая цель получения пропуска на выход из дома — посещение многофункционального центра или Пенсионного фонда.

