Мишустин распорядился наградить правительственной премией Шаймиева, Гафурова и Гузель Яхину

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о присуждении премий за 2019 год. Премии удостоились Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и писательница Гузель Яхина.

Шаймиев и Гафуров получили премию за проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск, следует из документа. Первый президент Татарстана удостоен награды как руководитель фонда «Возрождение». Ректор КФУ же назван автором концепции проекта. Вместе с ними премия присуждена ответственному секретарю Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорию Орджоникидзе.

Кроме того, за роман «Зулейха открывает глаза» премию получит Гузель Яхина — писательница из Казани.