Польский министр обвинил кошек в распространении коронавирусов

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский заявил. Что кошки часто становятся переносчиками коронавирусов. При этом он призвал ничего не делать с животными.

«Коронавирусы часто бывают, например, у котов», — заявил министр в эфире радиостанции RMF.

Таким образом он пытался проиллюстрировать свое утверждение, что коронавирусы обычно являются заболеваниями животных, которые переходят на человека в результате мутации.

Шумовский пояснил, эпидемии таких вирусов случаются из-за неподготовленности человеческого иммунитета к болезни, характерной для животных.

Министр здравоохранения Польши подчеркнул, кошки не представляют опасности в свете сегодняшней эпидемии коронавируса COVID-19

Напомним, сегодня Минздрав Татарстана вновь отчитался о состоянии эвакуированных в Казань пассажиров лайнера Diamond Princess. Пока ни у кого из восьми человек не наблюдается симптомов заболевания.