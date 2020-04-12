В Казани двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жительница Казани и двое ее сыновей отравились угарным газом в субботу. Дети попали в ДРКБ, их мать отпустили домой.

Сообщение об отравлении троих человек поступило в МЧС накануне поздно вечером, сообщает «Татар-информ».

Мальчики 4 и 8 лет были госпитализированы. По предварительной версии причиной отравления стала неисправная газовая колонка.

Напомним, в прошлом году в Казани погибла семья из шести человек из-за схожего происшествия. Родители и четверо детей отравились угарным газом из-за неисправности дымохода двухконтурного газового котла.

