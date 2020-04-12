В Казани двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом
Жительница Казани и двое ее сыновей отравились угарным газом в субботу. Дети попали в ДРКБ, их мать отпустили домой.
Сообщение об отравлении троих человек поступило в МЧС накануне поздно вечером, сообщает «Татар-информ».
Мальчики 4 и 8 лет были госпитализированы. По предварительной версии причиной отравления стала неисправная газовая колонка.
Напомним, в прошлом году в Казани погибла семья из шести человек из-за схожего происшествия. Родители и четверо детей отравились угарным газом из-за неисправности дымохода двухконтурного газового котла.
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