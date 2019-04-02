В Казани шесть человек отравились угарным газом из-за неисправности дымохода двухконтурного котла

В Казани шесть человек, в том числе четверо детей, отравилась угарным газом из-за неисправности дымохода двухконтурного котла.

Инцидент произошел в частном доме по улице Зирекле. Пострадавших 47-летнего мужчину и 40-летнюю женщину госпитализировали в 7-ю горбольницу. 14-летнего мальчика и трех девочек — 13, 11 и 5 лет — доставили на каретах скорой помощи в ДРКБ.

По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности дымохода двухконтурного газового котла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что в начале марта в Казани женщина и двое детей отравились угарным газом в одном из домов на улице Белинского.