В Казани индекс самоизоляции составил 4,4 балла

Утром в воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в Казани составил 4,4 балла (на 10:00). По классификации «Яндекса», этот показатель означает, что на улицах города «почти никого».

В Нижнекамске на то же время индекс самоизоляции составил 4,6 балла, а в Набережных Челнах — 4,5.

Напомним, что в Татарстане, как и в других регионах России введен режим самоизоляции. Жителям предписано оставаться дома. Без получения пропуска можно выйти, чтобы выкинуть мусор, купить продукты в близлежащем магазине или погулять с собакой. Также разрешается экстренный визит к врачу. Во всех остальных случаях у татарстанцев должны быть оформлены пропуска.