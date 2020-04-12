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В Казани индекс самоизоляции составил 4,4 балла

10:04, 12.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Казани индекс самоизоляции составил 4,4 балла

Утром в воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в Казани составил 4,4 балла (на 10:00). По классификации «Яндекса», этот показатель означает, что на улицах города «почти никого».

В Нижнекамске на то же время индекс самоизоляции составил 4,6 балла, а в Набережных Челнах — 4,5.

Напомним, что в Татарстане, как и в других регионах России введен режим самоизоляции. Жителям предписано оставаться дома. Без получения пропуска можно выйти, чтобы выкинуть мусор, купить продукты в близлежащем магазине или погулять с собакой. Также разрешается экстренный визит к врачу. Во всех остальных случаях у татарстанцев должны быть оформлены пропуска.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:46
    А в 4 утра индекс равен 5. Кому нужна ваша ахинея?!
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  • Анонимно 14:06
    В городе пробки.
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