«Салават Юлаев» хочет продлить контракт с Бурмистровым

«Салават Юлаев» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

«На данный момент мы находимся в переговорном процессе относительно новых контрактов Бурмистрова, Коледова и Пашнина в Уфе, есть взаимная заинтересованность», — сказал Николаев.

Действующий контракт Бурмистрова с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля 2020 года. Ранее сообщалось, что уфимский клуб не заинтересован в услугах хоккеиста и он может перейти в казанский «Ак Барс». На время самоизоляции Бурмистров приехал в Казань, где тренировался в самостоятельном режиме.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в сезоне-2018/19 в результате сделки, по которой «Ак Барс» получил троих игроков: защитника Александра Ляхова (1999 г. р.), а также двух форвардов — Вячеслава Основина и Савелия Кувардина (2001 г. р.).