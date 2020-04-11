В Тульской области откроют выставку экспонатов из Болгара

В музее «Куликово поле» в Тульской области откроют выставку около 700 экспонатов из коллекции Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Открытие состоится в июне.

«Это предметы археологии, найденные на территории древнего Болгара, в том числе различные кованные и литые орудия труда, бронзовые, медные украшения, элементы одежды, вооружения, монеты конца первого тысячелетия нашей эры. А также живописные полотна, посвященные жизни города в XI—XIV веках», — рассказали в «Куликовом поле» (цитата по ТАСС).

Проект приурочен к 100-летию образования ТАССР.

Ранее Министерство культуры Татарстана объявило тендер на реставрацию музейных экспонатов и предметов коллекции Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.