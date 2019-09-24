Экспонаты казанских музеев отреставрируют за 6,8 млн рублей

Министерство культуры республики Татарстан объявило тендер на реставрацию музейных экспонатов и предметов коллекции для государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», «Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника» и музея — заповедника «Казанский Кремль».

На эти цели из республиканского бюджета направят 6,8 млн рублей.

Реставрации подлежат 16 деревянных и кожаных экспонатов музея заповедника «Остров-град Свияжск», 173 железных предмета, 43 экспоната из цветного металла, 11 предметов из дерева и кожи, деревянная бочка с берестяной обкладкой и 10 археологических находок из стекла и керамики, представленных в музее-заповеднике в Болгарах.

В музее Казанского Кремля восстановить следует копию монеты древнечешского князя Вацлова и пласт археологического текстиля (предположительно, облачение священника) 19 века.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно обработать изделия, устранить все деформации, составить дефектную ведомость, реставрационный паспорт, сфотографировать экспонат до и после работ, а также распечатать цветные изображения.

Работы должны быть выполнены в срок до 15 декабря этого года.

В настоящее время идет подача заявок на участие. Аукцион будет проведен 2 октября.

Ранее ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» объявило тендер на организацию и проведение выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в Казани.