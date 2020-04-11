Эксперты назвали новые симптомы коронавируса

Специалисты на основе данных о 214 заболевших коронавирусом жителей китайской Ухани выяснили, что у 36% больных в целом и у 46% с тяжелым течением болезни были неврологические симптомы. У них наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь.

Также у них были нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц, пишет «РИА Новости» со ссылкой на JAMA Neuology.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что самым очевидным симптомом коронавируса является лихорадка и температура тела свыше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90% пациентов. Еще одним симптомом коронавируса является кашель.