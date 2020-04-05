ВОЗ назвала самый явный симптом коронавируса

Самым явным симптомом коронавируса является высокая температура, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — рассказала она в интервью ВГТРК.

После пациенты чувствуют озноб.

Эксперт подчеркнула, что самым очевидным симптомом является лихорадка и температура тела свыше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90% пациентов.

Ранее сообщалось, что врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что сейчас заразиться коронавирусом нового типа в первую очередь можно во время посещения магазинов, аптек и заправок.

