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ВОЗ назвала самый явный симптом коронавируса

18:12, 05.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
ВОЗ назвала самый явный симптом коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Самым явным симптомом коронавируса является высокая температура, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — рассказала она в интервью ВГТРК.

После пациенты чувствуют озноб.

Эксперт подчеркнула, что самым очевидным симптомом является лихорадка и температура тела свыше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90% пациентов.

Ранее сообщалось, что врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что сейчас заразиться коронавирусом нового типа в первую очередь можно во время посещения магазинов, аптек и заправок.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Ну надо же ,какой умный врач
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