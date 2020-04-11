Появилось видео работы полицейских по контролю режима самоизоляции в Казани

Фото: скриншот

«Реальное время» публикует видео работы полицейских по контролю режима самоизоляции в Казани.

Ролик снят на Оренбургском и Мамадышском тракте. На кадрах видно, как сотрудники МВД проверяют у водителей справки и электронные пропуска, которые дают право выйти из дома в период режима самоизоляции.

Напомним, накануне президент РТ Рустам Минниханов объявил об усилении патрулей на улицах из-за выросшего числа нарушителей режима самоизоляции. Сегодня стало известно, что Татарстан лидирует по количеству штрафов за нарушение режима самоизоляции.